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Тимошенко ответила на призывы "немножко приглушить" свободу слова в Украине

Тимошенко ответила на призывы "немножко приглушить" свободу слова в Украине
14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Тимошенко советует власти "заняться реальными проблемами страны" вместо ущемления свободы слова.

Действующая власть должна заниматься реальными проблемами людей, а не ущемлением свободы слова, заявила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Комментируя заявление народного депутата из фракции партии "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк, в прошлом журналистки, которая призвала "немножко приглушить" свободу слова в Украине, Тимошенко написала на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Дам новой власти дружеский совет. Уберите руки от журналистов. Не нарывайтесь на неприятности, которые еще больше ускорят падение вашего рейтинга. Займитесь, наконец, реальными проблемами страны", - написала она.

Тимошенко подчеркнула, что неоднократно сталкивалась с фейками и дезинформацией в СМИ, однако настаивает на важности свободы слова для общества.

В "Слуге народа" предложили "приглушить" свободу слова в Украине

"Свобода слова, пусть и с определенными моментами, - это безусловная демократическая ценность и едва ли не единственное бесспорное достижение Украины", - подчеркнула она.

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Юлия Тимошенко, Батькивщина, Слуга народа, Ольга Василевская-Смаглюк.
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