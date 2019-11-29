Тимошенко ответила на призывы "немножко приглушить" свободу слова в Украине

Новости Украины:Тимошенко советует власти "заняться реальными проблемами страны" вместо ущемления свободы слова.

Действующая власть должна заниматься реальными проблемами людей, а не ущемлением свободы слова, заявила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Комментируя заявление народного депутата из фракции партии "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк, в прошлом журналистки, которая призвала "немножко приглушить" свободу слова в Украине, Тимошенко написала на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Дам новой власти дружеский совет. Уберите руки от журналистов. Не нарывайтесь на неприятности, которые еще больше ускорят падение вашего рейтинга. Займитесь, наконец, реальными проблемами страны", - написала она.

Тимошенко подчеркнула, что неоднократно сталкивалась с фейками и дезинформацией в СМИ, однако настаивает на важности свободы слова для общества.

"Свобода слова, пусть и с определенными моментами, - это безусловная демократическая ценность и едва ли не единственное бесспорное достижение Украины", - подчеркнула она.