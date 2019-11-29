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В "Слуге народа" предложили "приглушить" свободу слова в Украине

В "Слуге народа" предложили "приглушить" свободу слова в Украине
01:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:"В Украине настолько сильна свобода слова, что ее пора приглушить", заявила нардеп от "Слуги народа".

Народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, в прошлом журналист, призвала "немножко приглушить" свободу слова в Украине, передает телеканал "Настоящее время".

"У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", - сказала Смаглюк в эфире телеканала "Настоящее время", комментируя дело в отношении нардепа Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Она добавила, что "если бы это происходило где-нибудь в Крымув нынешних условиях или в России, то этого человека не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести обыски. Его просто бы посадили в тюрьму. Без суда и следствия".

Нардеп заявила, что будет голосовать только за снятие неприкосновенности с Федыны, но не за привлечение ее к ответственности.

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Как сообщалось, в конце октября президент Украины Владимир Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федина обсуждали поездку Зеленского в Золотое.

Они, в частности, с использованием ненормативной лексики комментировали общение президента с добровольцами. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы, например", - говорила Федина.

Нардеп Качура (фракция "Слуга народа") подал в правоохранительные органы заявление на нардепа и волонтера из-за ее некорректных высказываний в адрес Зеленского, а 1 ноября сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по его заявлению.

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1 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил факт расследования уголовного дела. "Да, это правда. И не только он (Качура - Ред.), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует", - сказал генпрокурор.

26 ноября ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке. "Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины", - сообщила пресс-служба ГБР.

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В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

"Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении. Статья 346 УКУ. "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля", - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Утром 28 ноября Зверобой написала на своей странице в Фейсбук, что у ней домой с обысками пришли детективы ГБР и сотрудники СБУ, в том числе бойцы "Альфы". Согласно видеотрансляции, которую опубликовала Зверобой, следователь ГБР Игорь Ковиза совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и спецразделением "Альфа" вручили ей разрешение на проведение обысков, а также потребовали сдать мобильный телефон.

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Слуга народа, Ольга Василевская-Смаглюк, Маруся Зверобой, София Федына.
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