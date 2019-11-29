У Порошенко предупредили об опасности любых скидок на газ от РФ

Новости Украины:Климпуш-Цинцадзе считает, что за дешевый российский газ Украина уже заплатила потерей своих территорий.

Партия "Европейская солидарность" предостерегает от проведения прямых двусторонних переговоров Украины с РФ по покупке российского газа.

"За время после восстановления Украиной независимости каждый школьник должен понять, насколько опасны любые скидки на газ от РФ. Это как ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе, уже понимаешь, что это была никакая не скидка, потому что этот товар стоит настолько дороже и ты его не можешь вернуть на полку", - заявила на брифинге депутат фракции "Европейская солидарность", председатель комитета парламента по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, история украинско-российских отношений свидетельствует: каждый раз, договариваясь с Россией о дешевом газе, Украина платила за это слишком дорогую цену. "Дороговизна этого газа нами уже должно быть четко осознана. Дороговизна тех скидок, которые мы имели в 1997 году и затем в 2010-м году вылилась в потери украинских территорий - украинского Крыма, потерю и оккупацию украинского Донбасса, в тысячи погибших", - сказала парламентарий.

Климпуш-Цинцадзе добавила: "Даже если нам РФ будет бесплатно поставлять газ, цена, которая заплачена за то, что мы были под атакой этого российского оружия в виде газа, уже просто неприемлема".