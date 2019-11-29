Встреча в "нормандском формате": Зеленский и Путин затронут газовый вопрос

Новости Украины:В Кремле говорят, что главы двух стран обсудят вопросы, по которым нет согласия.

В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин смогут в Париже в рамках встречи в "нормандском формате" обсудить вопрос газового сотрудничества.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры, если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться с тем чтобы затронуть там и газовую тематику. Время сокращается, цейтнот, но идут интенсивные контакты", - сказал Песков.

Он отметил, что интенсивные контакты по газу осуществляются и пока преждевременно давать оценки. По его словам, переговоры идут при посредничестве Еврокомиссии и в двустороннем формате, о чем договорились главы государств во время последнего телефонного разговора.

Напомним, 28 ноября в Вене состоялась двусторонняя встреча министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля с министром энергетики РФ Александром Новаком.