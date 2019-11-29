В Кремле не верят в "нормандский саммит"

Новости Украины:Дмитрий Песков заявил, что не стоит завышать ожидания от встречи в "нормандском формате".

В Кремле призывают не завышать ожидания от встречи глав государств "нормандского формата".

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы и раньше говорили: давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в "нормандском формате". Вместе с тем, есть основания надеяться, что состоится субстантивный разговор", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что "закон о местном самоуправлении" для ОРДЛО - "это составная часть Минских договорённостей, и решение дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями и последствиями для процесса урегулирования, которые сейчас вряд ли кто-то может предсказать".

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована 9 декабря в Париже.

Напомним, в Кремле снова заявили, что на оккупированном Донбассе нет российских войск, но российские военнослужащие получают оттуда информацию по своим "каналам".