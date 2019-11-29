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Осенью Украина получила от США военной помощи на десятки миллионов долларов

Осенью Украина получила от США военной помощи на десятки миллионов долларов
16:30 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минобороне заявили, что речь идет не о деньгах, а о разного рода имуществе.

С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила военную помощь от США на сумму 43 млн долларов США. Военная помощь США Украине предоставляется в форме исключительно имущества и услуг, а не денег.

Об этом проинформировало Главное управление военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ЗCУ, сообщает Hromadske.

"В период с сентября по ноябрь 2019 года от США было получено оборудования связи, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, медицинское оборудование, различные запасные части для технических средств, которые уже были получены, на общую сумму около 43 млн долларов США в соответствии с предыдущих договоренностей ", - рассказали в Минобороны.

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Также в Генштабе сообщили, что полученное от США имущество было распределено между подразделениями Вооруженных сил Украины в соответствии с планами распределения "с целью обеспечения эффективного обмена информацией и достижения совместимости с подразделениями Вооруженных сил США и стран-партнеров".

Военная помощь, которую Соединенные Штаты предоставят в 2020 году, будет известна после ее одобрения Конгрессом, сообщили в Минобороны.

Осенью 2018 года Конгресс США одобрил выделение Украине $391 млн военной помощи. Из них $250 млн предназначались Киеву в рамках Инициативы по поддержанию безопасности Украины. Конгресс учредил эту программу Пентагона в 2016 финансовом году. Администрация президента США Дональда Трампа заморозила одобренные конгрессменами средства, а разблокировала их только в сентябре 2019 года.

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Трамп задержал помощь, намекнув президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость провести расследование против Хантера Байдена, сына соперника Трампа на предстоящих выборах президента США Джо Байдена.

На днях Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона сообщила, что Соединенные Штаты до сих пор не передали Украине $35 млн из $391 млн военной помощи, выделение которого задержал Дональд Трамп.

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США, Минобороны, ВСУ, Кибербезопасность, Военная помощь.
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