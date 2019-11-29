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Минобороны: Террористы активно укрепляют свои позиции на передовой

Минобороны: Террористы активно укрепляют свои позиции на передовой
13:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара заявил, что оккупанты укрепляют свои позиции в авральном порядке.

Российские оккупанты ведут интенсивные работы по усовершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций на Донбассе.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Михаил Шаравара сообщил на брифинге со ссылкой на данные разведки.

По его словам, с начала текущих суток по состоянию на 12.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было. Боевых потерь со стороны Вооруженных сил Украины нет.

За минувшие сутки оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сказал Шаравара, российские оккупанты продолжают интенсивные работы по усовершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"В авральном порядке осуществляется обустройство позиций и других инженерных объектов, в том числе для их использования в зимний период", - добавил Шаравара.

Напомним, за период с 22 по 28 ноября 2019 года потери незаконных вооруженных формирований в зоне проведения операции Объединенных сил составили 25 человек.

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Все по теме:

Минобороны, Донбасс, Разведка, Михаил Шаравара.
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