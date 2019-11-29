Минобороны: Террористы активно укрепляют свои позиции на передовой

Новости Украины:Пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара заявил, что оккупанты укрепляют свои позиции в авральном порядке.

Российские оккупанты ведут интенсивные работы по усовершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций на Донбассе.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Михаил Шаравара сообщил на брифинге со ссылкой на данные разведки.

По его словам, с начала текущих суток по состоянию на 12.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было. Боевых потерь со стороны Вооруженных сил Украины нет.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сказал Шаравара, российские оккупанты продолжают интенсивные работы по усовершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"В авральном порядке осуществляется обустройство позиций и других инженерных объектов, в том числе для их использования в зимний период", - добавил Шаравара.

Напомним, за период с 22 по 28 ноября 2019 года потери незаконных вооруженных формирований в зоне проведения операции Объединенных сил составили 25 человек.