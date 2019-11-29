Дата визита президента Грузии Зурабишвили в Украину согласовывается

Новости Украины:Дата визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину согласовывается, сообщил посол Украины в Грузии Игорь Долгов.

"Продолжается согласование даты визита (в Украину -прим. ред.) президента Грузии госпожи Саломе Зурабишвили, это нормальный рабочий процесс", - сказал он в пятницу.

Он напомнил, что президенты Грузии и Украины договорились об обмене визитами еще в сентябре, и сейчас также продолжается подготовка содержательного наполнения их встречи в Киеве.

"Следовательно, продолжается нормальный дипломатический процесс, и к этому грузинские коллеги относятся соответственно - спокойно и по-деловому. Графики визитов такого уровня требуют тщательного планирования и обработки, с учетом других международных обязательств и внутренних событий", - отметил посол.

Также Долгов добавил, что 12 декабря, в Киеве должна состояться встреча премьер-министров государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ. "Следовательно, ждем возможного визита премьер-министра Грузии господина Георгия Гахария в Украину", - сказал он.

Как сообщалось, администрация президента Грузии заявила о том, что визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину, запланированный на ноябрь этого года, был отложен на 2020 год по просьбе украинской стороны.