Украина и РФ согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море

Новости Украины:Украинская сторона согласовала с представителями России проект протокола на распределение квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.

Отмечается, что квоты были согласованы в рамках заседания украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, что произошло 13 ноября в Бердянске. Документ подписал председатель Госрыбагентства Ярослав Белов, об этом со ссылкой на информацию Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (ГАРХ) сообщает UA: Крым.

"Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ждет получения вышеупомянутого документа по официальным каналам", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды 11 ноября заявили, что в 2019 году Украина через дипломатов получила официальное приглашение от России с предложением провести переговоры и подписать протокол об использовании природных ресурсов в 2020 году в Азовском море.

В министерстве утверждали, что неподписание соответствующего протокола будет способствовать росту незаконного вылова водных биоресурсов в Азовском море и снизит показатели отечественной рыболовной отрасли. Также отмечалось, что без подписанного протокола Украина потеряет правовые основания для установления лимитов на вылов биоресурсов в бассейне Азовского моря, а РФ сможет обвинить Украину в несоблюдении норм международного законодательства.