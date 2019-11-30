Кулеба: Украина важный пункт повестки дня хорватского председательства в ЕС

Новости Украины:Дмитрий Кулеба: Правительство будет работать, чтобы евроинтеграция Украины и в дальнейшем набирала обороты.

Во время рабочего визита в Хорватскую Республику вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман и председатель парламентского комитета Хорватского Сабора по европейским делам Домагоя Иван Милошевич обсудили

"Сегодня мы достигли согласия о том, что Украина будет важным пунктом повестки дня хорватского председательства в Совете ЕС. Правительство вместе с парламентом работать, чтобы европейская интеграция Украины и в дальнейшем последовательно набирала обороты, в частности, во время председательства Хорватии в Совете ЕС", – цитирует Дулебу пресс-служба Кабмина на сайте Урядового портала в пятницу.

В информации также сообщается, что Хорватия подтвердила настроенность и "в дальнейшем решительно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, продолжая санкции ЕС против России.

Премьер-министр Хорватии Пленкович принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину во время председательства Хорватии в Совете ЕС.

Кулеба поблагодарил хорватскую сторону за гуманитарную помощь Украине, оздоровление на Адриатическом побережье детей участников войны, раненых украинских военных, переселенцев с востока Украины, детей из малообеспеченных семей. До конца текущего года хорватская сторона профинансирует лечение еще одной группы украинских военнослужащих.

"Хорватия профинансирует лечение еще одной группы украинских военнослужащих", – говорится в сообщении.

"Главное, чего мы хотим - ускорить интеграцию с ЕС в тех сферах, где ее почувствуют украинские граждане и бизнес. Мы хотим как можно быстрее получить "промышленный безвизовых" для украинских товаров, упрощение таможенных процедур и условий ведения бизнеса, приблизить наши рынки и основные сферы жизни к европейским нормам и правилам", - заявил Кулеба.

Дмитрий Кулеба также призвал премьер-министра и министра иностранных дел Хорватии поддержать стремление Украины вступить в "Инициативы трех морей", что составляет взаимный интерес для Украины и стран Евросоюза.