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Премьер-министр Хорватии приедет в Украину

Премьер-министр Хорватии приедет в Украину
08:11 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Визит Андрея Пленковича в Украину состоится в первой половине 2020 года.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принял приглашение главы украинского государства Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы.

Во время визита Кулебы в Хорватию стало известно, что Пленкович прибудет в Украину в первой половине 2020 года, во время председательства Хорватии в Совете ЕС.

Правительство Хорватии вскоре назначит сопредседателя Совместной межправительственной украино-хорватской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для активизации торговли и инвестиций между двумя странами.

Кроме того, Киев и Загреб достигли согласия о том, что Украина будет важным пунктом повестки дня председательства Хорватии в Совете ЕС.

Кулеба: Украина важный пункт повестки дня хорватского председательства в ЕС

Хорватия подтвердила настроенность и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, продолжая санкции ЕС против России.

Также Загреб пообещал до конца текущего года профинансировать лечение еще одной группы украинских военнослужащих.

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Хорватия, Совет ЕС, Дмитрий Кулеба, Андрей Пленкович.
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