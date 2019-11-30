Премьер-министр Хорватии приедет в Украину

Новости Украины:Визит Андрея Пленковича в Украину состоится в первой половине 2020 года.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принял приглашение главы украинского государства Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы.

Во время визита Кулебы в Хорватию стало известно, что Пленкович прибудет в Украину в первой половине 2020 года, во время председательства Хорватии в Совете ЕС.

Правительство Хорватии вскоре назначит сопредседателя Совместной межправительственной украино-хорватской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для активизации торговли и инвестиций между двумя странами.

Кроме того, Киев и Загреб достигли согласия о том, что Украина будет важным пунктом повестки дня председательства Хорватии в Совете ЕС.

Хорватия подтвердила настроенность и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, продолжая санкции ЕС против России.

Также Загреб пообещал до конца текущего года профинансировать лечение еще одной группы украинских военнослужащих.