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Крушение MH17: Материалы дела частично передали в суд Гааги

Крушение MH17: Материалы дела частично передали в суд Гааги
08:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Часть дела о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing находится в распоряжении судей окружного суда Гааги.

Часть обвинительного заключения по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing находится в распоряжении судей окружного суда Гааги.

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

Об этом сообщает DW.

"Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом 17 июля 2014 года над Донбассом Boeing передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила журналистам представитель суда Иоланда Вайннобель", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, суд по делу сбитого самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется 9 марта 2020 года. Судебный комплекс "Схипхол", в котором будет происходить процесс, расположен примерно в 50 км от Гааги - и за несколько километров от одноименного аэропорта, откуда в последний рейс вылетел самолет рейса МН17.

Пассажирский Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Дело MH17: В ФРГ считают тяжкими обвинения в адрес Кремля

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

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Boeing, Гаага, MH17, Крушение MH17, Дело MH17.
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