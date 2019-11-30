Apple проверит обозначения спорных территорий из-за Крыма

Новости Украины:Apple внесла изменения в свое приложение "Погода" только для российских пользователей из-за нового закона РФ.

Компания Apple пообещала "глубже взглянуть на политику маркировки "спорных территорий" после скандала вокруг показа Крыма как части России. Об этом в комментарии REUTERS сообщила пресс-секретарь компании Труди Мюллер.

По ее словам, Apple внесла изменения в свое приложение "Погода" только для российских пользователей из-за нового закона РФ.

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и другие внутренние законы прежде чем принимать решение о маркировки на картах. И вносим изменения, если того требует закон", – сказала она.

Также Мюллер подчеркнула, что компания работает над изучением того, как в будущем будет обозначать "спорные территории". Ранее стало известно, что компания Apple на территории России в своих приложениях стала отображать Крым и Севастополь российской территорией.

В частности, в Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отображаются как территория РФ.

В мае этого года Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях как с материковой Украины, так и с полуострова.