Меня никто не заставлял: Зеркаль рассказала о причинах своей отставки

Новости Украины:Елена Зеркаль заявляет, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы, а не потому, что ее заставляли писать заявление об увольнении.

Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку, рассказала, что ее никто не заставлял подавать заявление, она решила самостоятельно. Об этом она сообщила в интервью DW.

"Знаете, очень часто не надо намекать. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками. Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, видимо, другие", - рассказала Зеркаль.

Зеркаль подчеркнула, что сейчас ее заявление уже находится у госсекретаря.

28 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении.

Напомним, 19 ноября Зеркаль подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушания в Гааге в рамках арбитража, касающегося захвата Россией украинских кораблей и моряков.

Замглавы МИД по вопросам евроинтеграции рассказала, куда она уйдет после увольнения.