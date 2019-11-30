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Суббота, 30.11.2019
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Украина изменила свое решение и примет участие в саммите НАТО

Украина изменила свое решение и примет участие в саммите НАТО
15:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отправится на конференцию NATO Engages, которая пройдет в Лондоне.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетит саммит НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря. Об этом говорится в расписании опубликованном на официальном сайте саммита.

Как написано в расписании, украинский министр будет находится в ложе "От Балтийского до Черного моря: безопасность на границах НАТО".

Как сообщалось ранее, Генсек НАТО заявил, что на саммите в Лондоне будет обсуждаться ситуация в Украине, российская агрессия и милитаризация Крыма.

Что будут обсуждать в Лондоне: повестка дня саммита НАТО

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО и призывает к новому диалогу с Москвой.

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НАТО, Лондон, Вадим Пристайко, Саммит НАТО.
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