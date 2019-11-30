Украина изменила свое решение и примет участие в саммите НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетит саммит НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря. Об этом говорится в расписании опубликованном на официальном сайте саммита.
Как написано в расписании, украинский министр будет находится в ложе "От Балтийского до Черного моря: безопасность на границах НАТО".
Как сообщалось ранее, Генсек НАТО заявил, что на саммите в Лондоне будет обсуждаться ситуация в Украине, российская агрессия и милитаризация Крыма.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО и призывает к новому диалогу с Москвой.