Хомчак впервые совершил иностранный визит на двустороннем уровне (Фото)

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в Бухаресте встретился с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке и с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генерал-лейтенантом Даниэлем Петреску.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook, украинская делегация во главе с Хомчаком 30 ноября совершила официальный визит в Румынию.
"В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы продолжения политического диалога по ситуации безопасности в Черноморском регионе, обмена опытом по реформированию и развитию вооруженных сил", - сказано в сообщении.
Также стороны определили приоритетные направления военного сотрудничества двух стран.
Отмечается, что Главнокомандующий ВСУ Хомчак впервые на двустороннем уровне совершил визит за границу.