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Бабак озвучила срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ

Бабак озвучила срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ
23:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Алена Бабак рассказала, сколько будет длиться добровольное объединение населенных пунктов в Украине в ОТГ..

Срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные громады (ОТГ) продлится ориентировочно до февраля 2020 года, сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак.

"Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля. А дальше мы уже будем видеть: есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации общин, которые еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и так далее, а помочь им объединиться уже через законодательный механизм ", - заявила Бабак в интервью "Радио Свобода" вечером в субботу.

Напоминаем, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ было переименовано в Министерство развития общин и территорий в связи со смещением фокуса деятельности ведомства на развитие людей и обеспечения их комфорта. Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак в эфире ток-шоу “Свобода слова”.

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Правительство, Алена Бабак.
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