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Бабак рассказала, почему сорвался отопительный сезон в Светловодске

Бабак рассказала, почему сорвался отопительный сезон в Светловодске
04:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Алена Бабак: Причиной срыва отопительного сезона в Светловодск является —кризис местного самоуправления.

Срыв отопительного сезона в Светловодске является примером кризис местного самоуправления.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила глава Министерства развития общин и территорий Алена Бабак.

"Это и проблема, и пример кризиса или неэффективности местного самоуправления. В этом городе уже очень давно продолжается безвластие. Еще с прошлого года были обращения к Верховной Рады провести внеочередные выборы мэра. Головы не имеет, секретари совета меняются, коммунальное имущество передали непонятно каким образом частной компании, включая сети и имущество, являющееся системами жизнеобеспечения, что запрещено законом. Этому городу нужен мэр", – сказала министр.

Бабак озвучила срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ

Выходом из ситуации она считает новые местные выборы. По мнению Бабак, местная община должна обращаться в Верховную Раду и говорить, что не могут жить с безвластием".

Напомним: 25 ноября прокуратура Кировоградской области сообщила, что по факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыла уголовное производство по статье о «злоупотреблении полномочиями должностным лицом».

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Отопление, Светловодск, Алена Бабак.
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