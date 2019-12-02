Бабак рассказала, почему сорвался отопительный сезон в Светловодске

Новости Украины:Алена Бабак: Причиной срыва отопительного сезона в Светловодск является —кризис местного самоуправления.

Срыв отопительного сезона в Светловодске является примером кризис местного самоуправления.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила глава Министерства развития общин и территорий Алена Бабак.

"Это и проблема, и пример кризиса или неэффективности местного самоуправления. В этом городе уже очень давно продолжается безвластие. Еще с прошлого года были обращения к Верховной Рады провести внеочередные выборы мэра. Головы не имеет, секретари совета меняются, коммунальное имущество передали непонятно каким образом частной компании, включая сети и имущество, являющееся системами жизнеобеспечения, что запрещено законом. Этому городу нужен мэр", – сказала министр.

Выходом из ситуации она считает новые местные выборы. По мнению Бабак, местная община должна обращаться в Верховную Раду и говорить, что не могут жить с безвластием".

Напомним: 25 ноября прокуратура Кировоградской области сообщила, что по факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыла уголовное производство по статье о «злоупотреблении полномочиями должностным лицом».