Геращенко: Полиция ищет заказчиков по делу об убийстве ребенка в Киеве

Новости Украины:Геращенко рассказал детали задержания подозреваемых в убийстве 3-летнего мальчика.

Во время проведения следственных действий в рамках расследования обстрела в центре Киева, в котором погиб 3-летний мальчик, были допрошены десятки свидетелей и осмотрены дома вокруг места преступления. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Спасибо сотням сотрудников Национальной полиции, не спавшим этой ночью для того, чтобы найти убийц трехлетнего малыша.

Были допрошены десятки свидетелей, сняты видеозаписи с камер видеонаблюдения, проведены осмотры домов вокруг места этого ужасного преступления", - написал Геращенко в Facebook.

Он также добавил, что преступление было заказным убийством, но целью был не маленький мальчик.

"Благодаря такой быстрой и эффективной работе были задержаны двое мужчин, которые обоснованно подозреваются в исполнении заказного убийства. Конечно, целью убийц был не невинный ребенок, а его отец - Вячеслав Соболев", - сообщил Геращенко.

Он добавил, что полиция продолжает следственные (розыскные) действия по установлению всех лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению - его организаторов и заказчиков.

Вскоре задержанным будет избрана мера пресечения.