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Понедельник, 02.12.2019
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Чумак: Россия не смогла "втюхать" Украине возвращенные суда, как вещдоки

Чумак: Россия не смогла "втюхать" Украине возвращенные суда, как вещдоки
16:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Захваченные в Азовском море военные корабли Россия передала Украине в рамках решения Международного трибунала ООН.

Российская Федерация передала Украине захваченные в ноябре прошлого года в Азовском море военные корабли в рамках решения Международного трибунала ООН, уверяет главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.

"И они передавались в рамках решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - сказал Чумак в интервью украинской службе ВВС, обнародованном в понедельник

Как отметил Чумак, Россия пыталась "втюхать" эти корабли как вещественные доказательства в рамках их уголовного дела, но Украина на это не согласилась.

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Чумак также подтвердил, что украинская сторона приняла корабли "в очень плохом состоянии" и это станет причиной возбуждения уголовного дела о хищении.

Как сообщалось, Международный трибунал ООН по морскому праву в мае вынес решение, согласно которому Россия должна была немедленно освободить моряков и захваченные корабли.

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Россия, Виктор Чумак, Трибунал ООН, Захваченные корабли.
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