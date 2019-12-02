Чумак: Россия не смогла "втюхать" Украине возвращенные суда, как вещдоки

Новости Украины:Захваченные в Азовском море военные корабли Россия передала Украине в рамках решения Международного трибунала ООН.

Российская Федерация передала Украине захваченные в ноябре прошлого года в Азовском море военные корабли в рамках решения Международного трибунала ООН, уверяет главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.

"И они передавались в рамках решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - сказал Чумак в интервью украинской службе ВВС, обнародованном в понедельник

Как отметил Чумак, Россия пыталась "втюхать" эти корабли как вещественные доказательства в рамках их уголовного дела, но Украина на это не согласилась.

Чумак также подтвердил, что украинская сторона приняла корабли "в очень плохом состоянии" и это станет причиной возбуждения уголовного дела о хищении.

Как сообщалось, Международный трибунал ООН по морскому праву в мае вынес решение, согласно которому Россия должна была немедленно освободить моряков и захваченные корабли.