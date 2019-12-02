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Порошенко поговорил с послом ЕС о "нормандском формате"

Порошенко поговорил с послом ЕС о "нормандском формате"
21:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская солидарность

Новости Украины:Порошенко обсудил с послом Евросоюза в Украине подготовку к Нормандскому саммиту.

Пятый президент Украины Петр Порошенко обсудил с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом подготовку к Нормандскому саммиту в Париже 9 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Порошенко обозначил четкие "красные линии", которые должны быть сохранены украинской стороной по итогам переговоров, и призвал европейских лидеров сохранять единство и солидарность с Украиной в противодействии российской агрессии. Он подчеркнул важность продолжения секторальных санкций до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Порошенко также обратил внимание Маасикаса на факты политически мотивированных преследований и выборочного провосудя против оппозиции и активистов. Кроме того, была подчеркнута важность недопущения ущемления свободы слова СМИ в Украине.

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Также Порошенко и Маасикас обсудили подготовку к заседанию Парламентского комитета ассоциаций, которое состоится в декабре в Страсбурге.

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ЕС, Петр Порошенко, Нормандский формат, Европейская солидарность, Матти Маасикас.
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