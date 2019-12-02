Заявления об "автономии": посла Венгрии вызвали в МИД

Новости Украины:Послу Венгрии вручили ноту из-за заявления об "автономии" и блокирования Комиссии Украина–НАТО.

Послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто в понедельник вручили ноту протеста в связи с его заявлениями об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокирования венгерской стороной деятельности Комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"2 декабря в МИД Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому - в связи с интервью от 28 ноября - было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокирования венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО. Вручена нота протеста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот придает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией.