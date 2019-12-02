Зеленский: Польша - один из наших важных адвокатов в Европе

Новости Украины:Зеленский назвал Польшу одним из важных адвокатов Украины в Европе.

Польша все время помогает Украине и является важным адвокатом Киева в Европе.

Об этом в интервью ряду западных СМИ, в частности польскому изданию Gazeta Wyborcza, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Польша все время нам очень помогает. Это один из наших важных адвокатов в Европе. Польша все время громко говорит: "Примем Украину в ЕС", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Польша всегда подчеркивает, кто ведет войну на Донбассе и кто аннексировал Крым.

"У нас (с Польшей – ред.) хорошие отношения. Поэтому я бы очень хотел, чтобы Польша просто не меняла своей позиции по делу Украины", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский посетил с визитом Польшу 31 августа – 1 сентября.