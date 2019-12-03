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Помпео: После избрания Зеленского Украина продвинулась в борьбе с коррупцией

Помпео: После избрания Зеленского Украина продвинулась в борьбе с коррупцией
04:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Вашингтон продолжит оказывать помощь, чтобы "сделать Украину местом, где народ будет гордиться своей демократией и отсутствием коррупции".

Госсекретарь США Майкл Помпео положительно оценивает усилия новой власти в искоренении коррупции и уверяет в поддержке со стороны Вашингтона на этом направлении. Об этом глава внешнеполитического ведомства США заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Госдепартамент.

"Это шаг вперед, нет никаких сомнений. Он (Зеленский – ред.) упорно работает", - сказал Помпео.

Глава Госдепа при этом подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать помощь, чтобы "сделать Украину местом, где народ будет гордиться своей демократией и отсутствием коррупции".

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При этом, признал Помпео, "остается еще ужасно много работы". Но, по его словам, Зеленский "безусловно достиг прогресса", сделав шаги в правильном направлении.

"Мы радуемся в связи с этим и продолжим поддерживать его усилия", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства США.

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Украина, США, Коррупция, Борьба с коррупцией, Майкл Помпео.
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