Нормандский формат: Зеленский и Путин могут встретиться в Париже тет-а-тет

Новости Украины:Дмитрий Кулеба рассказал, что заставило президента России Владимира Путина согласиться на встречу "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

В понедельник Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, рассказал, в каком случае в Париже может состояться встреча один на один между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом чиновник заявил в эфире телепрограммы "Свобода слова".

"Если для защиты интересов Украины нужно будет проводить встречу, то она будет, если это даст возможность сделать шаг вперед", - сказал Кулеба.

В то же время он уточнил, что не будет допущено ни одной попытки расколоть отношения Украины и ее партнеров, а также решить что-то за спиной государства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры Франции, Германии, России и Украины встретятся в Париже 9 декабря в попытке активизировать усилия в поисках мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" действительно запланирован на 9 декабря в Париже.

Основным условием для участия в саммите было подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера". Реализации "плана Штайнмайера" должно предшествовать разведение войск на Донбассе на трех участках, за которым состоится более масштабное разведение войск вдоль всей линии разграничения.

Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на всех участках: № 1 - в районе села Станицы Луганской и № 2 - в районе Золотого, № 3 - в Петровском.