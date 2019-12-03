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Зеленский настаивает на перезагрузке Госбюро расследований

Зеленский настаивает на перезагрузке Госбюро расследований
11:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский призывает Раду принять законопроект № 2116 о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости обновления руководства Государственного бюро расследований (ГБР) и призывает Раду поддержать законопроект о перезапуске Бюро.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Глава государства призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект №2116 относительно усовершенствования деятельности ГБР и рассмотреть "важные поправки" к нему.

Как сообщалось, НАБУ провело обыски в связи с возможными злоупотреблениями в ГБР. Обыски, в частности, проводятся по месту работы и жительства экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины. Речь идет о возможном получении неправомерной выгоды в размере $150 тыс., половину из которых получил Щербина за закрытие расследуемого территориальным управлением ГБР в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия. Кроме того, на причастность к возможному совершению данного преступления проверяется директор ГБР Роман Труба.

Народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении законопроекта №2116 и правок к нему в середине ноября.

НАБУ проводит обыски в связи с вымогательством за закрытие дела в ГБР

Согласно законопроекту, ГБР меняет свой статус с центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, на государственный правоохранительный орган, его директору даются полномочия единоличного принятия решений и несения ответственности за результаты деятельности Бюро, усиливается контрольная функция парламента, предусматривается возможность перевода в ГБР без конкурса следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

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Верховная Рада, НАБУ, ГБР, Владимир Зеленский.
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