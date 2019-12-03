Зеленский внес в Раду законопроект о "ворах в законе"

Новости Украины:Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об уголовной ответственности за статус "вора в законе".

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касательно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом", который предусматривает уголовную ответственность за нахождение лиц в статусе "вора в законе".

Законопроект № 2513 направлен на обеспечение политической и экономической стабильности в Украине путем изменений в правоохранительной политике государства касательно борьбы с организованной преступностью, сообщает пресс-служба президента.

Законопроект предполагает введение криминальной ответственности за получение лицом статуса "вора в законе", создание преступных сообществ, участие в них и т.д.

В Национальной полиции поддержали законопроект президента Владимира Зеленского о преступных сообществах и "ворах в законе". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Новая статья уголовного кодекса даст возможность привлекать к ответственности лиц, которые в преступной среде имеют статус "воров в законе": санкция предусматривает от семи до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции также объяснили, что даст принятие этого законопроекта: "Во-первых, позволит правоохранителям эффективнее противодействовать организованной преступности. Во-вторых, автоматически сделает невозможными "дружественные визиты" воров в Украину. В-третьих, если они все же приедут, то у полиции будут законные основания привлечь их к уголовной ответственности".