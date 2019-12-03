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Драка Ляшко с Герусом: в деле появился еще один подозреваемый

Драка Ляшко с Герусом: в деле появился еще один подозреваемый
15:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости Украины:Бориспольская местная прокуратура сообщила охраннику Олега Ляшко о подозрении в пособничестве при нападении на народного депутата Андрея Геруса.

Прокуратура сообщила о подозрении охраннику бывшего народного депутата Олега Ляшко в связи с дракой с действующим народным депутатом Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Во вторник, 3 декабря, заместитель прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщил о подозрении в пособничестве умышленного нанесения народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью", сообщают в ведомстве.

По данным следствия, 6 ноября этого года подозреваемый вместе с бывшим народным депутатом в помещении международного аэропорта "Борисполь" способствовал совершению преступления против народного депутата Украины.

Прокурор будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что 6 ноября в аэропорту "Борисполь" Ляшко порвал ему рубашку.

Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту инцидента с участием бывшего и действующего народных депутатов в аэропорту "Борисполь".

Ляшко инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Бориспольская местная прокуратура 18 ноября сообщила Ляшко о подозрении за драку с Герусом, и попросила суд избрать в отношении его меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Драка с Герусом в Борисполе: суд оставил Ляшко на поруках

Суд 19 ноября принял решение отпустить Ляшко на поруки народных депутатов Михаила Волынца (фракция "Батьківщина") и Виктории Сюмар ( "Европейская солидарность»).

Позже прокуратура Киевской области обжаловала решение Бориспольского горрайонного суда об избрании Ляшко меры пресечения в виде личного поручительства.

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Прокуратура, Олег Ляшко, Борисполь, Андрей Герус.
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