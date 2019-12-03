Президенты Украины и ЕК обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества

Новости Украины:Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский надеется, что за время руководительства новой Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС будет продолжать поддерживать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом президент Украины заявил в ходе телефонного разговора с президентом Еврокомиссии, сообщили в Офисе президента Украины.

Глава украинского государства поздравил руководительницу Еврокомиссии с началом работы нового состава ЕК и пожелал успехов в реализации определенных приоритетов.

Он заверил новую главу Еврокомиссии в неизменности евроинтеграционного курса государства и проинформировал о результатах активизации реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Зеленский и фон дер Ляйен согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина - ЕС.

В частности, имелись ввиду перспективы заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом о промышленном безвизовом режиме.

Кроме того, была обсуждена ситуация с безопасностью в Донбассе. Глава украинского государства сообщил руководительнице ЕК о ходе подготовки к встрече лидеров в нормандской формате.

Урсула фон дер Ляен со своей стороны заверила, что Европейский Союз будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Лидеры согласовали график политического диалога и приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшие месяцы.