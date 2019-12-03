Скачать
Вторник, 03.12.2019
"Нормандский саммит": в СНБО утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
"Нормандский саммит": в СНБО утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
Рада сняла государственную монополию на производство спирта
Рада сняла государственную монополию на производство спирта
Футзал: Хорватия взяла реванш у сборной Украины
Футзал: Хорватия взяла реванш у сборной Украины
Оскар-2020: самые важные моменты о главной премии кинематографа
Оскар-2020: самые важные моменты о главной премии кинематографа

В НАТО анонсировали неделю Украины в Альянсе

В НАТО анонсировали неделю Украины в Альянсе
20:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Кулеба представит в Брюсселе годовую программу сотрудничества Украина - НАТО на 2020 год.

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО на следующей неделе состоится ряд заседаний рабочих групп в рамках сотрудничества Украина-НАТО.

Об этом во время круглого стола в Укринформе на тему: "Украина - НАТО. Итоги года: перспективы и ожидания" сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

"Мы завершаем работу по подготовке годовой программы сотрудничества Украина-НАТО на 2020 год, которую с дополнениями в Брюсселе представит господин Кулеба (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба — ред.). И на следующей неделе - похоже, что это будет целая неделя Украины в НАТО — будет первая встреча совместной рабочей группы по военным вопросам в штаб-квартире НАТО, вторая встреча — это совместная рабочая группа по экономическим вопросам", - заявила Маронкова, добавив, что также запланирована женская панель, касающаяся вопросов гуманитарной сферы.

Пристайко напомнил НАТО: Мы защищаем ваш восточный фланг

Во время выступления директор центра сообщила, что в Украине сейчас работают 10 трастовых фондов, где привлечено более 40 млн евро. Кроме того, Украина дополнительно получает мощную финансовую помощь в рамках двустороннего сотрудничества между Украиной и странами-членами НАТО.

"Мы работаем по профессиональному развитию госслужащих, развитию добродетели, также есть двусторонние контакты между Украиной и странами-членами НАТО, в результате чего Украина получает миллиарды долларов помощи. Понятно, что нам, как организации, хотелось бы выяснить и проверить ту помощь, которая поступает в Украину, и определить, кто конкретно и что предоставляет, чтобы это соответствовало целям Украины", - сообщила Маронкова.

Макрон до сих пор считает, что "мозг НАТО" умер

Маронкова напомнила, что упомянутые законы уже должны были быть приняты, и выразила надежду, что уже в 2020 году парламент их примет. Также она заверила, что Украина и НАТО продолжат сотрудничество по противодействию киберугрозам и информационным операциям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Дмитрий Кулеба, Барбора Маронкова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 4 декабря
02 Маникюр 2020: один из главных трендов предстоящего года - красный дизайн (Фото)
03 Високосный год 2020: поверья, в чем особенности и чего нельзя делать
04 Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом
05 Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Украинцы недополучили зарплату на кругленькую сумму
Украинцы недополучили зарплату на кругленькую сумму
В НАТО анонсировали неделю Украины в Альянсе
В НАТО анонсировали неделю Украины в Альянсе
Хоакин Феникс получил звание &quot;Человека года&quot; по версии PETA (Фото, Видео)
Хоакин Феникс получил звание "Человека года" по версии PETA (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь