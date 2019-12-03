В НАТО анонсировали неделю Украины в Альянсе

Новости Украины:Кулеба представит в Брюсселе годовую программу сотрудничества Украина - НАТО на 2020 год.

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО на следующей неделе состоится ряд заседаний рабочих групп в рамках сотрудничества Украина-НАТО.

Об этом во время круглого стола в Укринформе на тему: "Украина - НАТО. Итоги года: перспективы и ожидания" сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

"Мы завершаем работу по подготовке годовой программы сотрудничества Украина-НАТО на 2020 год, которую с дополнениями в Брюсселе представит господин Кулеба (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба — ред.). И на следующей неделе - похоже, что это будет целая неделя Украины в НАТО — будет первая встреча совместной рабочей группы по военным вопросам в штаб-квартире НАТО, вторая встреча — это совместная рабочая группа по экономическим вопросам", - заявила Маронкова, добавив, что также запланирована женская панель, касающаяся вопросов гуманитарной сферы.

Во время выступления директор центра сообщила, что в Украине сейчас работают 10 трастовых фондов, где привлечено более 40 млн евро. Кроме того, Украина дополнительно получает мощную финансовую помощь в рамках двустороннего сотрудничества между Украиной и странами-членами НАТО.

"Мы работаем по профессиональному развитию госслужащих, развитию добродетели, также есть двусторонние контакты между Украиной и странами-членами НАТО, в результате чего Украина получает миллиарды долларов помощи. Понятно, что нам, как организации, хотелось бы выяснить и проверить ту помощь, которая поступает в Украину, и определить, кто конкретно и что предоставляет, чтобы это соответствовало целям Украины", - сообщила Маронкова.

Маронкова напомнила, что упомянутые законы уже должны были быть приняты, и выразила надежду, что уже в 2020 году парламент их примет. Также она заверила, что Украина и НАТО продолжат сотрудничество по противодействию киберугрозам и информационным операциям.