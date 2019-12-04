Скачать
Среда, 04.12.2019
В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА
В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА
Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
Прогноз погоды: антициклон принесет потепление и гололед
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря

В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА

В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА
10:11 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Систему оценки работы для руководителей ОГА разработали в Кабмине.

Премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook заявил, что с 2020 года работа руководителей областных государственных администраций в Украине будет оцениваться с помощью специальной новой системы

Система была разработана совместно с министром Дмитрием Дубилетом, а ее запуск обсудили на селекторном совещании с руководителями украинских регионов.

В Кабмине считают, что такое новведение поможет органам госудаственной власти более эффективно выполнять свою работу.

"Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться — ему придется попрощаться со службой", — заявил Гончарук,

Глава правительства отметил, что госдолжность не должна быть местом, где работник просто пользуется льготами и ждет пенсии.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чего удалось достичь правительства в своей деятельности за последнюю неделю.

Тарифы на отопление: Гончарук предложил Зеленскому "короткий законопроект"

"Приняли программу медицинских гарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года. Государство будет финансировать расходы за предоставление всех видов помощи: экстренной, вторичной (профильный врач), третичной (онкология, СПИД, осложнения после операций), паллиативной (неизлечимые болезни) , а также медицинской реабилитации. Чтобы это работало, медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья," - сообщил Гончарук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОГА, Кабмин, Система оценки, Алексей Гончарук, Дмитрий Дубилет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советские авто, которые так и не вышли в серию (Фото)
02 Итоги дня 3 декабря: Пристайко на саммите НАТО и перезагрузка ГБР
03 Пристайко напомнил НАТО: Мы защищаем ваш восточный фланг
04 В сборной России занервничали из-за перспективы сыграть с Украиной (Видео)
05 "Нормандский саммит": у Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине рассказали, какие регионы еще не подключили к отоплению
Какие регионы Украины еще не подключили к отоплению
Ситуация на Донбассе: Боевики семь раз обстреляли украинские позиции
Боевики на Донбассе семь раз обстреляли украинские позиции
Аваков допустил, что МВД может возглавить женщина
Аваков допустил, что МВД может возглавить женщина
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника и самые сильные молитвы
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника и самые сильные молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь