В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА

Новости Украины:Систему оценки работы для руководителей ОГА разработали в Кабмине.

Премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook заявил, что с 2020 года работа руководителей областных государственных администраций в Украине будет оцениваться с помощью специальной новой системы

Система была разработана совместно с министром Дмитрием Дубилетом, а ее запуск обсудили на селекторном совещании с руководителями украинских регионов.

В Кабмине считают, что такое новведение поможет органам госудаственной власти более эффективно выполнять свою работу.

"Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться — ему придется попрощаться со службой", — заявил Гончарук,

Глава правительства отметил, что госдолжность не должна быть местом, где работник просто пользуется льготами и ждет пенсии.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чего удалось достичь правительства в своей деятельности за последнюю неделю.

"Приняли программу медицинских гарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года. Государство будет финансировать расходы за предоставление всех видов помощи: экстренной, вторичной (профильный врач), третичной (онкология, СПИД, осложнения после операций), паллиативной (неизлечимые болезни) , а также медицинской реабилитации. Чтобы это работало, медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья," - сообщил Гончарук.