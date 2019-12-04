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Среда, 04.12.2019

Народный депутат от Слуги народа уснул в Верховной Раде (Видео)

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады. Пока за трибуной парламента выступал его коллега, Николай Стефанчук дремал. Юрий Корявченков помог коллеге по фракции не проспать обсуждение законодательной инициативы и разбудил его. "Я не сплю, просто медленно моргаю. Нардеп от Слуги народа Николай Стефанчук всю ночь работал над законопроектами, а в Раде устал и решил немного отдохнуть", – подписали видео журналисты. Отметим, что Николай Стефанчук – младший брат первого заместителя спикера Рады Руслана Стефанчука, которого называют идеологом партии Слуга народа.
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Верховная Рада, Народный депутат, Слуга народа, Николай Стефанчук.
13:07 Сегодня Телеграф
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