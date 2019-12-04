Стартовал пилотный проект по созданию цифрового ID для граждан Украины

Новости Украины:Кабмин Украины запустил пилотный проект для создания цифрового ID граждан.

Кабинет министров запустил пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины - верификацию пользователей электронных реестров.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Эти верифицированные данные будут использованы для обеспечения дальнейшей Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат", - сказал Гончарук.

Для этого в течение следующих шести месяцев будет проверено состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сравнения данных различных реестров между собой.

Цифровое ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирование уникальной записи.