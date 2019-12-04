Рынок земли: когда состоится второе чтение нашумевшего законопроекта

Новости Украины:Рада рассмотрит законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе.

Законопроект об обороте сельскохозяйственных земель Верховная Рада рассмотрит во втором чтении на следующей пленарной неделе, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе", - сообщил Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.

По словам народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Качуры, ко второму чтению этого закона подано около 3 тысяч поправок.

Согласно календарному плану ВР, следующая пленарная неделя - 17-20 декабря.