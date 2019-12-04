Запуск системы трансплантации в Украине могут отстрочить

Новости Украины:Рада отложила на год запуск Единой государственной информационной системы трансплантации.

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2457 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые регулируют вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.

За данный законопроект проголосовали 326 народных депутатов.

Как отметил на заседании ВР председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, существует необходимость отсрочить запуск системы трансплантации в Украине до 1 января 2021 года через налаживание работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), через которую, в частности, будет осуществляться поиск донор-реципиент.

В то же время он акцентировал на необходимости сокращения в два раза сроков подачи предложений и поправок к проекту. За это решение проголосовал 261 народный депутат.

Законопроектом предлагается определить, что до начала работы ЕГИСТ, но не позднее 1 января 2021 года положения данного Закона об использовании указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются. Организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Предлагаются изменения в части регулирования трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят наладить эффективный механизм взаимодействия с реестрами гемопоэтических стволовых клеток за рубежом и использовать негосударственные реестры для наполнения национальной базы данных доноров гемопоэтических стволовых клеток.

Законопроектом предлагается заменить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией, на координационный центр по вопросам трансплантации - специализированное государственное учреждение, которое выполняет функции в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией, которое образуется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения.

Законопроект устанавливает, что Государственная информационная система сопровождения трансплантации состоит из Единой государственной информационной системы трансплантации и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Документом предусматривается определять подзаконными нормативно-правовыми актами положения, закрепление которых на уровне Закона недостаточно обоснованное с точки зрения практики и эффективности нормативного урегулирования.

В общей сложности предлагается внести изменения в восемнадцать статей и два пункта заключительных и переходных положений Закона Украины «О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку», уточнить нормы, касающиеся вопросов трансплантации, Основ законодательства Украины о здравоохранении, расширить возможности развития медицинской науки путем внесения дополнения в статью 6 Закона Украины "О погребении и похоронном деле". С целью повышения защиты деятельности в сфере трансплантации предлагается детализация состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 143 Уголовного кодекса Украины, и дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 452 о нарушении установленного порядка внесения информации в Единую государственную информационную систему трансплантации.