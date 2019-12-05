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Рябошапка в Брюсселе назвал приоритет №1 для Генпрокуратуры

Рябошапка в Брюсселе назвал приоритет №1 для Генпрокуратуры
00:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:3-4 декабря 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка совершил визит в Брюссель, где посетил институты Европейского Союза.

Генеральная прокуратура Украины работает над конкретными результатами, которые подтвердят эффективность созданной антикоррупционной системы. И первым приоритетом является доверие общественности. Об этом подчеркивал генеральный прокурор Руслан Рябошапка на встречах в институтах ЕС во время визита в Брюссель, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"3-4 декабря 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка совершил визит в Брюссель (Королевство Бельгия), где посетил институты Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи с новым Комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, который начал свою каденцию 1 декабря в обновленном составе Европейской Комиссии под руководством президента Урсулы фон дер Ляйен, они обсудили дальнейшие приоритеты в реформе Генпрокуратуры и сектора юстиции в Украине.

"Наша основная цель - ориентировать прокуратуру на работу ради граждан, а не ради статистики. Наш первый приоритет - доверие общественности", - отметил во время встречи Рябошапка.

Стороны также договорились координировать дальнейшие усилия с целью эффективной реализации судебной реформы, которая бы, в частности, учитывала рекомендации Венецианской комиссии.

В рамках встречи с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности Жаном-Кристофом Бельяром генеральный прокурор высоко оценил поддержку ЕС, подчеркнув важность обновления персонального состава прокуратуры, Верховного Суда, Высшей квалификационной комиссии судов Украины и Высшего совета правосудия.

"Сегодня мы завершили формирование антикоррупционных органов, которые создавались при активной поддержке Евросоюза. Мы работаем над конкретными результатами, которые подтвердят эффективность созданной антикоррупционной системы", - отметил Рябошапка.

Со своей стороны, Жан-Кристоф Бельяр уверил в четкой позиции нового руководства Еврокомиссии по поддержке внутренних реформ в Украине.

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Также во время визита Рябошапка провел встречу с членами парламентского Комитета Ассоциации и Комитета Европейского парламента по иностранным делам. Евродепутаты положительно оценили первые шаги новой власти в контексте антикоррупционных усилий и реформирования Генпрокуратуры, а также уверили в готовности и в дальнейшем помогать Украине в реализации комплексных демократических преобразований.

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Брюссель, Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Приоритет.
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