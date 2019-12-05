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Суд частично удовлетворил апелляцию Садового на меру пресечения

Суд частично удовлетворил апелляцию Садового на меру пресечения
06:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Мэр Львова заявил, что признает решение суда и считает его объективным.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела и частично удовлетворила жалобу городского головы Львова Андрея Садового на меру пресечения в виде залога в 1 миллион 56 тысяч 550 гривен. Об этом передает телеканал новостей "24".

"Согласно решению коллегии судей, постановление Высшего антикоррупционного суда в отношении залога отменено. Апелляционная палата постановила новое определение. Таким образом, к Садовому применена мера пресечения в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Садовый должен прибывать к прокурорам и следователям по каждому требованию и воздерживаться от общения со свидетелями относительно обстоятельств уголовного производства.

Сам мэр Львова заявил, что признает решение суда и считает его объективным.

"Я воспринимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение", – заявил Садовый.

Срок действия возложенных обязанностей – до 20 января 2020 года. Если львовский городской председатель не будет их выполнять, к нему могут применить более жесткую меру пресечения.

"Может быть наложено денежное взыскание в размере от 0,25 размера прожиточного минимума до 2 размеров прожиточного минимума — Садовый вынужден будет заплатить штраф от 525 до 4200 гривен. Контроль за выполнением личного обязательства возложена на детективов НАБУ", - передает телеканал.

Также Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении требований САП увеличить залог мэру Львова Андрею Садовому до 50 миллионов гривен.

В 2015 году в правоохранительные органы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли. В ходе расследования этих фактов было установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что действительно более 23,49 га были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.

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Кроме того, выяснилось, что проданная земля вообще не принадлежит территориальной общине города Львова, а фактически принадлежит к землям Рясно-Русского сельского совета Львовской области, как земля сельскохозяйственного назначения.

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Суд, Апелляция, Мера пресечения, Апелляция Садового.
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