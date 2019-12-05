Каптур: Поддержка Украины важна для безопасности свободных демократий

Новости Украины:Марси Каптур напомнила о гибели почти 14 тысяч людей в вооруженном противостоянии Украины российской агрессии

Борьба и жертвы Украины во имя свободы имеют большое значение для всех свободолюбивых наций, прежде всего, для Соединенных Штатов, и именно поэтому поддержка Америкой этих усилий является важным для безопасности всех свободных демократий мира. Об этом заявила в среду в ходе международной конференции "Стратегические интересы США в Украине" сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США конгрессвумен Марси Каптур.

"Американцы должны знать, почему Украина настолько важной, почему украинский народ приносит жертвы во имя свободы, а также почему Украина имеет значение для безопасности свободолюбивых наций", - заявила законодатель.

В связи с этим она напомнила о гибели почти 14 тысяч людей в вооруженном противостоянии Украины российской агрессии, а также о вынужденном переселении более миллиона жителей ныне оккупированных территорий.

"В этом году президент Зеленский и партия "Слуга народа" выиграли президентские и парламентские выборы в Украине с четким мандатом по проведению демократических реформ. Украинцы своим голосованием дали понять, что они хотят жить в демократической стране, свободной от российского вмешательства и агрессии", - отметила конгрессвумен.

Марси Каптур также отметила, что на фоне российской агрессии Украина продолжает борьбу с проявлениями коррупции и влияния олигархического класса. В связи с этим конгрессвумен напомнила о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда, подчеркнув, что Соединенные Штаты ожидают результативной работы этой структуры.

"Критически важно, чтобы двухпартийные усилия по поддержке Украины оставались крепкими для сдерживания российской агрессии, а также для содействия демократической повестке дня президента Зеленского", - подчеркнула законодатель США.