Зеленский назначил закрытое заседание СНБО на субботу

Новости Украины:По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины накануне встречи с лидерами нормандской четверки. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов после совещания в рамках подготовки к встрече в нормандском формате, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении СНБО.

Как ранее сообщало агентство, 3 декабря во время совещания в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

Сама же встреча в формате «нормандской четверки» должна состояться 9 декабря в Париже. В ней примут участие лидеры Украины, Франции, Германии и России. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Последний такой саммит состоялся 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда его участники признали, что никакого прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе не удалось достичь.