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Зеленский: Мы стараемся не на словах, а на деле приближать наше войско к НАТО

Зеленский: Мы стараемся не на словах, а на деле приближать наше войско к НАТО
11:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Государство стремится не на словах и не на плакатах, а конкретными действиями приближать Вооруженные силы Украины к стандартам НАТО.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что после достижения мира в Украине армия и в дальнейшем будет приоритетом для власти, залогом независимости государства.

Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю празднования 28-й годовщины Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины.

"К сожалению, мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы. Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом, так как это залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина ", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что весь мир видит, как Украина стремится к миру, достижение которого в настоящее время осуществляется дипломатическим путем. В то же время он подчеркнул, что сильное войско делает позицию любого государства увереннее и крепче.

Он пообещал, что армия и в дальнейшем усиливать свою боеспособность и будет реформироваться в соответствии со стандартами НАТО.

"Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность и обучение, мы стараемся не на словах, на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО. Это касается полноценного реформирования всех сфер обороны, военного управления, логистики, подготовки вооружения и самое главное - достойного обеспечения вас и ваших семей ", - обратился глава государства к военнослужащим.

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Зеленский также напомнил, что сегодня украинцы доверяют армии больше любые органы или учреждения Украины, и это, по его словам, "справедливо, логично и абсолютно заслуженно".

Как сообщалось, в Украине ежегодно 6 декабря отмечается День ВСУ.

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НАТО, Армия, ВСУ, Владимир Зеленский.
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