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"Нормандский формат": Глава СБУ и посол Германии обсудили предстоящую встречу

"Нормандский формат": Глава СБУ и посол Германии обсудили предстоящую встречу
13:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:Глава СБУ выразил благодарность послу Германии за всестороннюю поддержку Украины.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с послом Германии Анкой Фельдгузен ход подготовки к встрече в "нормандском формате".

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что во время встречи председатель СБУ и посол остановились на вопросах усиления сотрудничества между Украиной и Германией в сфере безопасности. Баканов подчеркнул важную роль Германии как стратегического партнера Украины в урегулировании ситуации на востоке Украины.

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"Работа по подготовке к встрече в "нормандском формате", которая состоится 9 декабря, продолжается. Германия и Франция - наши стратегические партнеры и мы искренне надеемся, что с вашей помощью мы найдем общие подходы к решению многих важных для Украины вопросов", - подчеркнул Баканов.

Во время встречи был отдельно подчеркнута важность реализации запланированной реформы СБУ, которая будет отвечать ожиданиям украинских граждан от работы Службы.

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Германия, СБУ, Анка Фельдгузен, Нормандский формат, Иван Баканов.
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