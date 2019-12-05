Скачать
Четверг, 05.12.2019
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
Украинцам могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту
Украинцам могут запретить пересекать границу с РФ
Биатлон: где и когда смотреть гонку 5 декабря
Биатлон: где и когда смотреть гонку 5 декабря
В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)
В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)

Новый глава дипломатии ЕС планирует посетить Украину

Новый глава дипломатии ЕС планирует посетить Украину
14:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Глава дипломатии Европейского Союза рассказал, что Украина будет одной из первых стран, которую он планирует посетить.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель один из первых зарубежных визитов намерен осуществить в Украину.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом Боррель сказал сегодня во время встречи с министром иностранных дел Вадимом Пристайко на полях министерского заседания ОБСЕ.

"Украина должна быть одной из первых стран, которую я намерен посетить", - отметил высокий представитель ЕС.

Также Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС к вопросу применения санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Еврокомиссар о Грузии, Молдове и Украине: Оккупация их территорий РФ не помешает сближению с ЕС

В свою очередь Пристайко подчеркнул необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на Донбассе и проинформировал о подготовке к саммиту в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств.

Также собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности возможный визит в Украину Борреля, а также приоритеты ключевых реформ в нашем государстве.

В новом составе Еврокомиссии Боррель начал выполнять обязанности вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности с 1 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евросоюз, МИД Украины, Вадим Пристайко, Жосеп Боррель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
02 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
03 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
04 Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
05 Итоги дня 4 декабря: пожар в Одессе и встреча Зеленского с премьером Швеции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцам могут открыть доступ в кадастры
Украинцам могут открыть доступ в кадастры
Штрафы за &quot;евробляхи&quot;: в Раде приняли важное решение
Штрафы за евробляхи: в Раде приняли важное решение
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Появились полные характеристики пяти новых iPhone 2020 года
Появились полные характеристики пяти новых iPhone 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь