Новый глава дипломатии ЕС планирует посетить Украину

Новости Украины:Глава дипломатии Европейского Союза рассказал, что Украина будет одной из первых стран, которую он планирует посетить.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель один из первых зарубежных визитов намерен осуществить в Украину.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом Боррель сказал сегодня во время встречи с министром иностранных дел Вадимом Пристайко на полях министерского заседания ОБСЕ.

"Украина должна быть одной из первых стран, которую я намерен посетить", - отметил высокий представитель ЕС.

Также Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС к вопросу применения санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь Пристайко подчеркнул необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на Донбассе и проинформировал о подготовке к саммиту в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств.

Также собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности возможный визит в Украину Борреля, а также приоритеты ключевых реформ в нашем государстве.

В новом составе Еврокомиссии Боррель начал выполнять обязанности вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности с 1 декабря.