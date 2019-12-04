Еврокомиссар о Грузии, Молдове и Украине: Оккупация их территорий РФ не помешает сближению с ЕС

Новости мира:По заявлению еврокомиссара, оккупированные территории не помешают сближению Украины с ЕС.

Оккупация Россией части территории Украины не помешает сближению страны с Европейским Союзом.

Об этом заявил новый еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в Брюсселе, сообщает DW.

"Относительно Грузии, Молдовы и Украины те вопросы, проблемы, которые они имеют с Россией, включая оккупацию их территорий, не будут препятствием для приближения к Евросоюзу. Я думаю, что нет. Мы уже это доказали и продолжим это доказывать", - заверил еврокомиссар.

Варгели напомнил, что соглашения об ассоциации с этими тремя странами предусматривают имплементацию ими 70 процентов всего законодательства ЕС. "Благодаря этому они могут приблизиться к ЕС в практически любой сфере их жизни настолько, насколько они хотят. Мы будем продолжать их поддерживать в этом", - отметил еврокомиссар.

"Если есть дополнительные сферы, где они хотели бы больше сотрудничать с нами, то мы больше чем счастливы сделать это. Когда я смотрю на Украину, я считаю очень интересным, если мы сможем теснее совместить ее с нами - или в цифровой или в энергетической, или в транспортной инфраструктуре", - уточнил чиновник.

По мнению Варгели, когда потенциал для сближения, предусмотренный соглашениями об ассоциации, будет исчерпан, то начнут говорить о вопросах членства этих стран в ЕС. Но пока до этого еще далеко, предостерег еврокомиссар.

Ранее в тот же день новый верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен оказывать Украине любую поддержку, в которой она нуждается в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.