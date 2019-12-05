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США готовы и дальше давить на Россию вместе с союзниками

США готовы и дальше давить на Россию вместе с союзниками
16:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Филип Рикер заявил, что США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

И.о. помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявляет, что США готовы и в дальнейшем сотрудничать с союзниками с целью сохранения давления на Россию для выполнения Минских соглашений.

Об этом говорится в его видеообращении, обнародованном Посольством США в Украине в Facebook.

"Для меня честь, что я имею возможность посетить Киев и отдать дань уважения тысячам украинцев, которые жертвовали жизнями, защищая свою страну и избранный украинцами евроатлантический путь, против российской агрессии на востоке Украины", - подчеркнул Рикер.

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По его словам, государственный секретарь США Майк Помпео просил его заверить украинцев, что Соединенные Штаты неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины накануне саммита в "нормандском формате".

"Успех Украины перед лицом агрессии России, а также несмотря на проблемы при проведении реформ, имеет большое значение как для США, так и для всех, кто выступает за демократические ценности. Мы готовы работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать давление на Россию для выполнения обязательств по Минским соглашениям", - подчеркнул Рикер.

Также он заявил, что США поддерживают Украину на мирных переговорах.

Рикер 4 декабря посетил Украину для встречи с украинскими должностными лицами.

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США, Россия, Посольство США, Минские соглашения, Филип Рикер.
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