Пристайко покинет Украину в середине февраля

Новости Украины:Вадим Пристайко планирует на начало февраля визит в Чехию

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в начале февраля 2020 года планирует совершить официальный визит в Чехию, также состоятся и взаимные визиты спикеров двух стран.

Об этом речь шла во время встречи Пристайко с министром иностранных дел Чешской Республики Томашем Петршичеком в рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего политического диалога, в т.ч. на высоком уровне. В частности речь шла об основных аспектах следующего визита главы МИД Украины в Чешскую Республику (4-5 февраля 2020 года), обмене визитами на уровне глав парламентов двух стран и сотрудничестве в формате "Вышеградская четверка+Украина", - говорится в сообщении.

На повестке дня встречи министров также были вопросы о проведении первого заседания украинско-чешского экспертного Форума и 9-го заседания Украинско-чешской межправительственной Комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

По данным МИД, глава внешнеполитического ведомства Чехии также подтвердил неизменность курса на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание незаконной аннексии Россией Крыма и продолжение санкционного давления на РФ.