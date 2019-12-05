Скачать
Четверг, 05.12.2019
Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"
В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)

Пристайко покинет Украину в середине февраля

Пристайко покинет Украину в середине февраля
20:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Вадим Пристайко планирует на начало февраля визит в Чехию

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в начале февраля 2020 года планирует совершить официальный визит в Чехию, также состоятся и взаимные визиты спикеров двух стран.

Об этом речь шла во время встречи Пристайко с министром иностранных дел Чешской Республики Томашем Петршичеком в рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего политического диалога, в т.ч. на высоком уровне. В частности речь шла об основных аспектах следующего визита главы МИД Украины в Чешскую Республику (4-5 февраля 2020 года), обмене визитами на уровне глав парламентов двух стран и сотрудничестве в формате "Вышеградская четверка+Украина", - говорится в сообщении.

Пристайко: Мир на Донбассе положит конец другим замороженным конфликтам

На повестке дня встречи министров также были вопросы о проведении первого заседания украинско-чешского экспертного Форума и 9-го заседания Украинско-чешской межправительственной Комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

По данным МИД, глава внешнеполитического ведомства Чехии также подтвердил неизменность курса на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание незаконной аннексии Россией Крыма и продолжение санкционного давления на РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Чехия, МИД Украины, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
02 Маникюр 2019: интересные идеи новогоднего дизайна (Фото)
03 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря
05 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
В Раде &quot;добавили&quot; еще одно пленарное заседание
В Раде "добавили" еще одно пленарное заседание
Новые изменения в НКРЭКУ: решение Рады
Новые изменения в НКРЭКУ: решение Рады
Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)
Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь