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Бумажные отчеты хотят превратить в электронные - законопроект

Бумажные отчеты хотят превратить в электронные - законопроект
20:50 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада намерена заменить бумажную финансовую отчетность на электронную.

Верховная Рада Украины приняла в 1-м чтении законопроект №2336 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции.

За соответствующий законопроект №2336 проголосовало 305 народных депутатов.

Как отмечается в тексте законопроекта, после создания и запуска Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий будут иметь возможность заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в НАПК через электронную систему.

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Законопроект также предлагает исключить из закона "О политических партиях Украины" положение, которое запрещает осуществлять взносы на поддержку партий лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг - независимо от его размера.

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Верховная Рада, Законопроект.
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