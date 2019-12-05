Бумажные отчеты хотят превратить в электронные - законопроект

Новости Украины:Верховная Рада намерена заменить бумажную финансовую отчетность на электронную.

Верховная Рада Украины приняла в 1-м чтении законопроект №2336 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции.

За соответствующий законопроект №2336 проголосовало 305 народных депутатов.

Как отмечается в тексте законопроекта, после создания и запуска Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий будут иметь возможность заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в НАПК через электронную систему.

Законопроект также предлагает исключить из закона "О политических партиях Украины" положение, которое запрещает осуществлять взносы на поддержку партий лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг - независимо от его размера.