Скачать
Четверг, 05.12.2019
Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"
В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)

"Внутренняя дискуссия": Гетманцев рассказал, почему не проголосовали за Ясько

"Внутренняя дискуссия": Гетманцев рассказал, почему не проголосовали за Ясько
21:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В "Слуге народа" объяснили, почему не хватило голосов для назначения Ясько.

В "Слуге народа" продолжалась внутренняя дискуссия относительно назначения нового руководителя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, что привело к низкой поддержке соответствующего решения представителями фракции во время голосования в зале парламента.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"Была, наверное, внутренняя дискуссия. Нас же обвиняют в том, что мы голосуем как солдаты, но видите, и дискуссия может быть. Против освобождения старого председателя (Богдана Яременко - ред.) не было никакого (сомнения), насколько мне известно. Вообще, дискуссия главным образом касалась процедуры определения нового председателя (комитета), то есть новой кандидатуры. По мнению некоторых наших коллег, процедура была немножко запутанной, и поэтому возможно, не соответствовала тем демократическим стандартам, какие они себе представляют", - пояснил Гетманцев.

Ясько останется на посту главы представительства Украины в ПАСЕ

В то же время он считает, что освобождение Яременко от должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и назначения на нее Елизаветы Ясько Верховная Рада должна была рассматривать отдельным вопросам.

"Это вопрос к Регламентному комитету, почему вопросы не были разделены. Я также считаю, что лучше было бы проголосовать отдельно за каждое решение, но что сделано, то сделано. Я убежден, что будут сделаны выводы - и мы обязательно вернемся к этому вопросу", - отметил депутат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Богдан Яременко, Даниил Гетманцев, Елизавета Ясько.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: интересные идеи новогоднего дизайна (Фото)
02 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
03 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря
05 Штрафы за "евробляхи": в Раде приняли важное решение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Железная Лиля&quot; получила &quot;Тюльпан прав человека&quot;
"Железная Лиля" получила "Тюльпан прав человека"
В Раде &quot;добавили&quot; еще одно пленарное заседание
В Раде "добавили" еще одно пленарное заседание
Готов поучаствовать в президентской гонке? Яценюк сделал неоднозначное заявление
Яценюк сделал неоднозначное заявление
&quot;Я поседела, когда мне было за 20&quot;: невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
"Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь