"Внутренняя дискуссия": Гетманцев рассказал, почему не проголосовали за Ясько

Новости Украины:В "Слуге народа" объяснили, почему не хватило голосов для назначения Ясько.

В "Слуге народа" продолжалась внутренняя дискуссия относительно назначения нового руководителя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, что привело к низкой поддержке соответствующего решения представителями фракции во время голосования в зале парламента.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"Была, наверное, внутренняя дискуссия. Нас же обвиняют в том, что мы голосуем как солдаты, но видите, и дискуссия может быть. Против освобождения старого председателя (Богдана Яременко - ред.) не было никакого (сомнения), насколько мне известно. Вообще, дискуссия главным образом касалась процедуры определения нового председателя (комитета), то есть новой кандидатуры. По мнению некоторых наших коллег, процедура была немножко запутанной, и поэтому возможно, не соответствовала тем демократическим стандартам, какие они себе представляют", - пояснил Гетманцев.

В то же время он считает, что освобождение Яременко от должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и назначения на нее Елизаветы Ясько Верховная Рада должна была рассматривать отдельным вопросам.

"Это вопрос к Регламентному комитету, почему вопросы не были разделены. Я также считаю, что лучше было бы проголосовать отдельно за каждое решение, но что сделано, то сделано. Я убежден, что будут сделаны выводы - и мы обязательно вернемся к этому вопросу", - отметил депутат.