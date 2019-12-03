Ясько останется на посту главы представительства Украины в ПАСЕ

Новости Украины:Арахамия говорит, что Ясько останется постпредом Рады в ПАСЕ.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько пока остается председателем постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом журналистам сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос о том, что накануне фракция "Слуги народа" приняла решение поддержать Ясько на должность председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, и кто в связи с этим будет возглавлять делегацию в ПАСЕ.

"Пока она. Если окажется, что это слишком много работы, то мы вместе с Лизой пообщаемся и определим кого-то нового, если в этом будет необходимость", - сказал Арахамия.

Как сообщалось ранее, 30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

После этого три парламентские фракции призвали уволить Яременко с должности председателя комитета ВР.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Также 1 ноября депутат от "Слуги народа" Сергей Швец заявил, что фракция неформально решила, что Яременко больше не может возглавлять парламентский комитет.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что парламент на пленарной неделе 3-6 декабря рассмотрит вопрос об увольнении Яременко с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.