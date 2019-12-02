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"Слуги народа" определились с заменой Яременко

"Слуги народа" определились с заменой Яременко
21:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Фракция "Слуга народа" определилась с кандидатурой на должность главы Комитета ВР, которую раньше возглавлял Яременко.

Фракция "Слуга народа" на своем заседании 2 декабря поддержала кандидатуру председателя постоянной делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько на должность главы Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Об этом журналистам сообщила депутат из "Слуги народа" Ольга Василевская-Маглюк.

"Это решение фракции обязательно будет выноситься в зал заседаний Рады. Но наше решение фракционное, что мы делегируем Ясько на должность председателя комитета", - сказала депутат.

При этом она предположила, что вопрос назначения Ясько может быть рассмотрен уже во вторник, 3 декабря.

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Как сообщалось, ранее один из интернет-ресурсов опубликовал фото из сессионного зала парламента, на которых председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко переписывается с пользователями "Сеть знакомств..." и "Loveeto". В переписке речь шла о предоставлении интимных услуг за деньги.

После этого Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов, но впоследствии удалил этот пост и разместил извинения.

1 ноября фракции "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и ОПЗЖ призвали руководство Рады поставить вопрос о целесообразности пребывания Богдана Яременко в должности председателя комитета. В этот же день Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

По регламенту, в случае отзыва председателя комитета, нового кандидата на эту должность предлагает фракция, по чьей квоте был избран предыдущий глава комитета.

12 ноября первый заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил журналистам, что народные депутаты Елизавета Ясько, Галина Михайлюк, Александр Мережко и Святослав Юраш могут возглавить Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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Верховная Рада, Богдан Яременко, Слуга народа, Елизавета Ясько.
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