Разумков подписал Госбюджет-2020: осталось получить подпись президента

Новости Бизнеса:Госбюджет-2020 получил подпись председателя Рады и отправлен на подпись Президенту.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Государственный бюджет Украины на 2020 год; документ направлен на подпись Президенту.

Об этом сообщает портал Верховной Рады.

"2 декабря 2019 года возвращен с подписью Председателя Верховной Рады Украины", - говорится в карточке законопроекта № 2000.

В настоящее время закон направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, в госбюджете на 2020 год предусмотрены доходы в сумме 1093,67 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 974,7 млрд грн и доходы специального фонда - 119,0 млрд грн. Расходы предусмотрены в сумме 1180,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1052,2 млрд грн и расходы специального фонда - 127,9 млрд грн.

Объем государственного долга в гривневом эквиваленте составит 2045,1 млрд грн (45,3% прогнозного ВВП). Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн, в том числе погашение государственного внешнего долга - 120,3 млрд грн, государственного внутреннего долга - 161,9 млрд грн. На платежи по обслуживанию государственного долга на 2020 год предусмотрено 141,5 млрд грн.

Минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 гривень.

Расходы на оборону и безопасность в размере 5,45% от ВВП, или 245,8 млрд грн, что является наибольшей суммой за время независимости Украины. Бюджет МВД предусмотрен в размере 93 млрд грн. Расходы на образование учтены в объеме 136,4 млрд грн.

Расходы на медицину в следующем году составят 113,3 млрд грн. На финансирование культуры и информационной сферы предусмотрено 8,66 млрд грн.

В главном финансовом документе на 2020 год предусмотрены бюджетные программы для поддержки сельхозтоваропроизводителей - 4 млрд грн и формирования уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов - 0,24 млрд грн. Доходы от приватизации государственного имущества заложены на уровне 12 млрд грн.